'Biz bu işi yüz yıldır yapıyoruz bi'şi olmadı' diyorlar

Bir de bu çıktı. Kış günü soğuk algınlıklarında el altında bulundurulan Vicks adlı merhemi kullanmak vak'ayı adiye haline geldi. Hele bir durun ne yapıyorsunuz, düşünün.

Çocuklara özellikle de 2 yaşından küçük çocuklara ilaç verirken hiç aceleci olmamalı.

Çünkü, gün geliyor senelerdir piyasada satılan pek çok ‘popüler ilacın’ güvenilir olmadığı, bunların fayda yerine zararlarının daha çok olduğu ortaya çıkıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bile uzun bir raporla 6 yaşından küçük çocuklara ‘öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının yasaklanmasını’ tavsiye etti.

Rapora göre, hem bu ilaçların etkili olduklarını gösteren kesin veriler yok! Aksine hem de çok ciddi hatta ölümcül de olabilen yan etkilere sahipler.

Amerika’da son 35 yıl içinde en az 125 çocuğun reçetesiz satılan ve ‘tezgah üstü ilaçlar’ adıyla bilinen bu ilaçlar yüzünden öldükleri belirlenmiş. Ölüm ihtimali 2 yaşından küçüklerde daha da yüksek olduğu anlaşılmıştı.

Vicks VapoRub da tehlikeli

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan Chest de yayınlanan bir araştırmada, reçetesiz satılan Vicks VapoRub isimli soğuk algınlığı ilacının da 2 yaşından küçük çocuklar için tehlikeler taşıdığı bildirildi.

Araştırmada, bu ilacın bronşlarda iltihaba yol açarak, mukus yapımını artırarak ve mukusun küçük bronşlardan temizlenmesini azaltarak çok ciddi solunum yetersizliğine yol açabileceği ve bu yüzden küçük çocuklarda kullanılmaması öğütleniyor.

Araştırmalara kulak verin:

Beyin aldatılıyor!

Wake Forest University School of Medicine’de yapılan araştırmada, Vicks’in insanlarınkine çok benzer bronşlara sahip olan dağ gelinciklerinde mukus yapımını yüzde 59 oranında artırdığı ve mukus atılmasını yüzde 36 oranında azalttığı, ilacın solunum yollarında kan toplanmasını azaltmadığı, sadece beynin bronşların açık olduğunu sanmasını sağladığı belirlenmiş.

Araştırmayı yapan uzmanlar, ilacın aslında solunum yollarını açmadığını, ama beynin solunum yolları açıkmış gibi algılamasını sağladığını da ileri sürüyorlar.

Vicks VapoRub, Procter and Gambel adlı ABD firması tarafından üretiliyor. 1987'den beri ülkemize deterjan ve benzeri ürünler girdi. Vicks de onların çok popüler olan buharlaşan merhem şeklindeki bir ürünü.

İçinde kâfur, hindistancevizi yağı, mentol, okaliptüs yağı, timol, terebentin ve sedir ağacı yaprağı yağı bulunuyor.

Hastaların göğsüne, boynuna ve ağrıyan yerleri üzerine sürülüp ovalanarak uygulanan ilacın öksürüğe, kas ağrılarına, burun tıkanıklığı ve hapşırmaya, ses kısıklığına iyi geldiğine ve solunumu rahatlattığına inanılıyor.

Aslında firma söz konusu merhemin zararlarını gayet iyi biliyor. Yüzyıldır satıyoruz bir şey olmadı diyor ama, kendisini sorumluluktan kurtarmak için Vicks'in prospektüsünde iki yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması ve 6 yaşından küçüklerin ilacı soluyarak içlerine çekmemeleri gerektiği ve ilacın burun deliklerine sürülmemesi uyarısını yapıyor. Çünkü ilacın içinde bulunan kâfur yutulduğunda ve emildiğinde toksik etkiler gösterebiliyor.

Lütfen dikkatli olun

İlaçlar mutlaka tavsiye edildiği şekilde kullanılmalı, dozlara ve doz aralıklarına çok dikkat edilmeli.

Senelerdir kullanılan çok tanınan ilaçlardan bazılarının aslında hiçbir faydalarının olmayabileceği unutulmamalı. İlaç sanayii için önemli olan kazançtır. Ötesi teferruat!

İşte belgesi

"Vicks VapoRub mukus salgılanmasına sebep olur, mukus atılmasını azaltır ve Gelincik Trakeanında Trakeal Mukus taşınımını artırır" yazıyor.