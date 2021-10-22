  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Biyomedikal sektörünün aranan elemanları bu okulda yetişiyor
Kadın - Aile

Biyomedikal sektörünün aranan elemanları bu okulda yetişiyor

Konya'nın ilk meslek okulu olma özeliğini taşıyan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 2 bin öğrenciyi sektörde aranan eleman olarak geleceğe hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:05:00 -
Biyomedikal sektörünün aranan elemanları bu okulda yetişiyor

Konya'nın ilk meslek okulu olma özeliğini taşıyan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 2 bin öğrenciyi sektörde aranan eleman olarak geleceğe hazırlıyor.

Konya Sanayi Mektebi adıyla 1901'de ilk öğrencilerini alan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2007'den itibaren Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı'nda tedavide kullanılan tıbbi cihazların bakım-onarım, montaj ve tasarımını yapan öğrenciler yetiştiriyor.

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Demirbağ, AA muhabirine, okulun 1967-1968 eğitim öğretim yılından itibaren de mevcut yerleşkesine geldiğini, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında eğitim verdiklerini söyledi.

Demirbağ, 1920 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiklerini belirterek, "Akşam lisemiz var, açık meslek lisesi, orada da 400'e yakın öğrencimiz geceleri gelip açık meslek lisesinde eğitimlerine devam ediyor. 2 bin 300-2 bin 400 öğrenciyle eğitim yapıyoruz. 180 öğretmen, 35 personelimizle eğitim-öğretime devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin, mahalli yerleştirmenin yanı sıra Biyomedikal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında LGS puanı ile öğrenci aldıklarını anlatan Demirbağ, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren alan eğitimlerine başladıklarını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı
Dünya

Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında, hükümetler ekonomik darboğaza girdi. Dünya basınına her şeyi iyi gösteren Avrupa basınının habe..
İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada
Gündem

İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini ön tetkikler için hastanede geçirdiği açıklandı. Peki kraliçe ölürse ülkede neler yapı..
İki lider de eski futbolcu olunca... Eğlenceli anlar!
Siyaset

İki lider de eski futbolcu olunca... Eğlenceli anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalı liderlerle yaptığı keyifli sohbetin hikayesini anlattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay