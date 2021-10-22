Biyomedikal sektörünün aranan elemanları bu okulda yetişiyor

Konya'nın ilk meslek okulu olma özeliğini taşıyan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 2 bin öğrenciyi sektörde aranan eleman olarak geleceğe hazırlıyor.

Konya Sanayi Mektebi adıyla 1901'de ilk öğrencilerini alan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2007'den itibaren Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı'nda tedavide kullanılan tıbbi cihazların bakım-onarım, montaj ve tasarımını yapan öğrenciler yetiştiriyor.

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Demirbağ, AA muhabirine, okulun 1967-1968 eğitim öğretim yılından itibaren de mevcut yerleşkesine geldiğini, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında eğitim verdiklerini söyledi.

Demirbağ, 1920 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiklerini belirterek, "Akşam lisemiz var, açık meslek lisesi, orada da 400'e yakın öğrencimiz geceleri gelip açık meslek lisesinde eğitimlerine devam ediyor. 2 bin 300-2 bin 400 öğrenciyle eğitim yapıyoruz. 180 öğretmen, 35 personelimizle eğitim-öğretime devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin, mahalli yerleştirmenin yanı sıra Biyomedikal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında LGS puanı ile öğrenci aldıklarını anlatan Demirbağ, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren alan eğitimlerine başladıklarını dile getirdi.