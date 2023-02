Bıttım sabunu hakkında bilinmeyenler! Tüm sabunlara rakip, daha etkili: Mikrop oluşumlarını silip atacak

Yıllardır ismi bilinen fakat faydaları çoğu insan için bir gizem olan, yalnızca faydalı olduğu bilinen ve kullanılması uzun süredir devam eden bıttım sabunu hakkında her geçen gün yeni bir bilgi öğreniliyor. Ortaya çıkan her yeni bilgi le birlikte bıttım sabunu artık yavaş yavaş kullanılabilen değil, kullanılması gereken bir madde olmaya doğru ilerliyor. Fakat tabii kullanmadan önce hakkında her şeyi öğrenmemiz gerek. Akla ziyan, her derde deva bu sabunu uzmanlar her fırsatta tavsiye ediyor. binlerce kişinin kullandığı raf altında seçilmiş en iyi kriterleri olan sabun.