Bıttım sabunu hakkında bilinmeyenler! Tüm sabunlara rakip, daha etkili: Mikrop oluşumlarını silip atacak

Bıttım sabunu Siirt iliyle adeta özdeş haline gelmiş olup çeşitli organik yağlarla, yabani fıstığı ve menengici bünyesinde barındırmaktadır. Bıttım sabunu, kepek probleminden kuru cilt problemine kadar birçok sorunda etkiliDİR.

Bıttım sabunu hakkında bilinmeyenler

Her ne kadar aktar ve doğal malzemeler satan işyerlerinden temin etsek ve banyolarımızda kullansak da bıttım sabunu hakkında bildiklerimiz aslında bilmediklerimizin yanında çok daha az diyebiliriz. İlk olarak söylemek gerek ki, bıttım sabunu ismini bir meyveden almaktadır. Ancak yapımı sırasında meyve kullanılmaz. Bıttım sabunu menengiç ve yabani fıstık yağı ile elde edilen bir karışım olan bıttım sabunu, cilt hastalıklarına karşı kullanılan ve düzenli kullanımı ile saymakla bitmeyen faydalar sunan bir sabun çeşididir. İçerdiği menengiç, yani daha yaygın bilinen adı ile çitlembik sayesinde zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olur ve cildi tamamen temizler.

Bıttım sabunu faydaları

Bıttım sabunu düzenli kullanımı ile sayısız faydasını görebileceğimiz türde ürünlerdendir. Tamamen doğal yollar ile üretilen bıttım sabununun düzenli kullanımı ile insan vücuduna sağladığı faydalar ise şu şekilde karşımıza çıkar:

Düzenli kullanıldığı takdirde bıttım sabunu içerdiği bileşen maddeler sayesinde sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının gözle görülür etkilerinin azalmasını sağlar. aynı zamanda bıttım sabunu bu gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

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Erken yaşlarda oluşan ve genetik, stres gibi nedenler ile ortaya çıkan saç beyazlamasına karşı bıttım sabunu kullanıldığı takdirde beyazlama durdurulur ve geciktirilir.

Saçlarda normal sabunların kullanılması saç yapısının bozulmasına ve saçların kurumasına yol açar. Ancak bıttım sabunu kullanılması halinde bu etki tam tersi yönde işler.

Bıttım sabunu saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Aynı zamanda saç dökülmelerini önler.

Ciltte oluşan sivilce ve aknelere karşı kullanıldığında bıttım sabunu bu gibi cilt sorunlarından kurtulmanızı sağlar.

Mantar ve egzama gibi deri hastalıklarına karşı kullanıldığında tedavi edici etkiye sahiptir.

Güneş lekeleri, doğum lekeleri ve hamilelik döneminde oluşan izlerin geçirilmesinde etkilidir.

Cildin farklı yerlerinde oluşan kızarıklıklar ve kaşıntılara karşı kullanılması ile birlikte bıttım sabunu bu şikayetlerin de geçirilmesin sağlar.

Cilde uygulanan bıttım sabunu peeling etkisi gösterir ve cildin hem daha pürüzsüz hem de daha canlı görünmesini sağlar.

Masaj yapılarak varislerin olduğu bölgeye bıttım sabunu uygulandığı takdirde, varislerin hafifletilerek geçirilmesini sağlar.

Saç ve saç derisinde oluşan mikrop oluşumlarına karşı bıttım sabunu kullanmak, antiseptik özelliği ile mikrolardan kurtulmanızı sağlar.

Vücut temizliği konusunda da yardımcı olan bıttım sabunu ile cildinizi temizlemeniz halinde normal bir şampuan ya da banyo sabunundan çok daha etkili olduğunu görebilirsiniz.

Bıttım sabunu ne kadar sürede etki eder?

Bıttım sabunu düzenli olarak kullanılması halinde yaklaşık olarak 3-5 ay içerisinde etkilerinden tamamen yararlanmanızı sağlar. Bunun dışında tam olarak 8-9 ay içerisinde bıttım sabununun tüm etkilerini kazanmış olursunuz. Ancak bir kez kullanmaya başladığınızda eğer faydasını görürseniz kullanmaya devam etmelisiniz çünkü insan cildi dış etkilerden her zaman etkilenecektir ve aylarca kullanım ile cildiniz bıttım sabununa alışacağı için temizliği sağlamak sonrasında zor olacaktır. Aynı zamanda içerdiği aromatik yağlar ile birlikte bıttım sabunu tam bir temizlik le birlikte ferahlatıcı güzel kokusu sayesinde ihtiyaç duyacağınız temizlik hissi için yeterli olacaktır.

Bıttım sabunu ne işe yarar?

Bıttım sabunu kepek ve mantar hastalığına iyi gelen ve daha birçok faydası olan %100 doğal bir üründür. Saçları besler, yumuşatır, erken beyazlamasını önler ve deri döküntülerine iyi gelir. Sabunun ilk yapıldığı yer Mardin'in Botan bölgesi olmakla beraber Siirt ile bütünleşmiştir.

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