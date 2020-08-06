  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitsin artık bu zulüm! "Güler misin ağlar mısın" dedirten paylaşım

Yeni Akit’in sürekli olarak gündeme getirdiği ve kamuoyunda tartışmalara yol açan "Süresiz Nafaka" zulmü insanları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaşa "Nafaka hükümlerine uymamak" gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verildi. Tepkisini sosyal medya üzerinden gösteren vatandaş, "Sanki cinayet işledim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:53:00 -
Bitsin artık bu zulüm! "Güler misin ağlar mısın" dedirten paylaşım

Sözde kadın dernekleri ve feminaziler tarafından desteklenen "Süresiz Nafaka" zulmü insanları mağdur etmeye devam ediyor.

Kocaeli 2. İcra Ceza Mahkemesi tarafından "Rıfkı Gedik" adlı vatandaşa "Nafaka hükümlerine uymamak" gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verildi. Duruma sosyal medya hesabı üzerinden isyan eden vatandaş Süresiz Nafaka zulmü nedeniyle intihar etmenin eşiğine geldiğini belirtti.

"Sanki cinayet işledim" diyerek tepkisini dile getiren vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Allah rızası için milletin bu sorununu çözüm artık yalvarıyoruz" dedi.

Süresiz nafaka mağdurları "Bitsin artık bu zulüm" diyerek bir an önce sorunlarının çözümü için somut adımların atılmasını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

VALLAHİ YETER ARTIK, SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA BU KONUDA SÖZ VERDİ, NAFAKAYI KALDIRACAĞIM DEDİ, ARTIK SÖZ YERİNE GELSİN ALLAH AŞKINA. KİME SÖZ GEÇMİYOR, ANLAYAMADIM.
  • Yanıtla

TAYFUN

Sayın Cumhurbaşkanım neyi bekliyorsunuz anlamıyorum. vatandaş ne kadar evli kalmış ise en fazla o kadar nafaka ödesin. Adam 4 ay evli kalıyor ömür boyu nafaka bir de nafaka kişinin gelirinin onda birini geçmemesi gerekir. Bu nedir ya  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı