Bitsin artık bu zulüm! "Güler misin ağlar mısın" dedirten paylaşım

Sözde kadın dernekleri ve feminaziler tarafından desteklenen "Süresiz Nafaka" zulmü insanları mağdur etmeye devam ediyor.

Kocaeli 2. İcra Ceza Mahkemesi tarafından "Rıfkı Gedik" adlı vatandaşa "Nafaka hükümlerine uymamak" gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verildi. Duruma sosyal medya hesabı üzerinden isyan eden vatandaş Süresiz Nafaka zulmü nedeniyle intihar etmenin eşiğine geldiğini belirtti.

"Sanki cinayet işledim" diyerek tepkisini dile getiren vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Allah rızası için milletin bu sorununu çözüm artık yalvarıyoruz" dedi.

Süresiz nafaka mağdurları "Bitsin artık bu zulüm" diyerek bir an önce sorunlarının çözümü için somut adımların atılmasını bekliyor.