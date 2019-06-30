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BİTSİAD ve TATSO’dan Bitlis ekonomisi için önemli girişim

Suudi Arabistan merkezli Musanedoon First Şirketi’nden bir heyet; turizm, tekstil ve gıda ile ilgili ticari potansiyel fizibilitesi için Bitlis’e geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 19:28
BİTSİAD ve TATSO’dan Bitlis ekonomisi için önemli girişim

Suudi Arabistan merkezli Musanedoon First Şirketi’nden bir heyet; turizm, tekstil ve gıda ile ilgili ticari potansiyel fizibilitesi için Bitlis’e geldi.


Suudi Arabistan merkezli 24 firmanın bir araya gelerek kurduğu Musanedoon First Şirketi’nden bir heyet; turizm, tekstil ve gıda ile ilgili ticari potansiyel fizibilitesi için geldikleri kentte, Bitlis Tekstil ve Sanayici İşadamları Derneği (BİTSİAD) ile bir araya geldiler. Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ile Türkiye arasında tekstil, turizm, inşaat ve gıda sektörlerinde ithalat-ihracat faaliyeti yürüten şirketin genel müdürü Fevzi Aslan ve beraberindeki heyet, BİTSİAD Başkanı İrfan Demirkanoğlu’nu ziyaret ederek Bitlis’te tekstil sektörünün kapasitesi ve üretim alanları hakkında bilgi aldı.


Heyete eklik eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, firmanın tekstil ürünleriyle ilgili tedariki Çin’den sağladığını söyleyerek, "24 firmanın bir araya gelerek kurduğu bu ticari konsorsiyum; Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ile özellikle de Suudi Arabistan ile yüksek bir ithalat-ihracat kapasitesine sahip. Bu konsorsiyumun tedarik zincirine Bitlis’te üretim yapan firmaları da katarak Bitlis’in ticari hacmini artırmak istiyoruz. Örneğin tekstil ürünlerini Çin’den tedarik ediyorlar büyük oranda. Oysa ki Bitlis’teki tekstil firmaları da aynı ürünleri Çin’le aynı fiyata ve çok daha kaliteli bir malzeme ve işçilikle sunabiliyor. Bu ticari potansiyeli Bitlis’e kaydırabilirsek ne mutlu bize" dedi.


Bitlis’te üretilen tekstil ürünlerinin ildeki en büyük ihracat payına sahip olduğuna dikkat çeken ve Bitlis’teki tekstil firmalarıyla ilgili bilgi veren BİTSİAD Başkanı İrfan Demirkanoğlu ise, "Bitlis ili genelinde faal olan 18 tekstil atölyesi, 2 binin üzerinde çalışanıyla ilde hem üretime hem de istihdama çok büyük oranda katkı sağlıyor. Ürettiğimiz ürünlerin ham maddesi de işgücü de yerli olduğu için, ihracat kalemleri arasından ekonomiye en çok girdi sağlayan sektör aslında. Bitlis’te de kapasitemiz her geçen gün biraz daha artıyor. Buradan Avrupa’ya yaptığımız ihracatımızın kapasitesini artırmak da istiyoruz. Ortadoğu ve Orta Asya pazarına girmek de istiyoruz. Her türlü ticari işbirliğine hazırız, üretim kapasitemiz de bunun için uygun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 19:28
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