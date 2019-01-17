0553 313 94 23

Bitlis'teki Kayaklı Koşu Eleme Yarışması

- Türkiye Kayak Federasyonunca Bitlis'te, 17 ilden 420 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi- Federasyon başkanı Ali Oto:"Kayakta çok geride, çok da ileride değiliz. Orta seviyedeyiz ama çok iyi yerlere gelmemiz lazım. Artık olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ilk 20'ye girmemiz gerektiğine inanıyoruz"

17 Ocak 2019 Perşembe 20:10
Bitlis'teki Kayaklı Koşu Eleme Yarışması


BİTLİS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi.

Bitlis-Tatvan kara yolunun tarihi El-Aman Hanı mevkisinde iki gün süren yarışmaya, 17 ilden 420 kayakçı katıldı.

Kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede, dondurucu soğuğa rağmen dereceye girebilmek için mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bitlis'te 420 sporcuyla Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nı gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Federasyonun faaliyet programında yer alan kayak yarışlarının başladığını anlatan Oto, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimiz iyi gidiyor. Yarışmalarımız her yerde yapılıyor. Kayseri'de dün bir yarışmamız hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. İleriki günlerde bunu telafi edeceğiz. Başarılıyız, başarılı gitmeye çalışıyoruz. Hep 'Spor yapacağız, spordan başka şeylere bulaşmayacağız.' diyorum. Spor için arkadaşlarımla her şeyimizi ortaya koyacağız."

Türkiye genelinde çok fazla sayıda lisanslı sporcularının bulunduğunu ancak biatlon, snowboard, kayaklı koşu ve Alp disiplini branşlarında faal lisanlı kayakçı sayısının 3 bin civarında olduğunu aktaran Oto, en büyük yarışın kayaklı koşu olduğunu vurguladı.

"Bütün branşlarda yol alıyoruz. Atlama dalında daha iyi olacağımıza inanıyorum." diyen Oto, şöyle devam etti:

"Sporcularımız şimdi Erzurum'da ve oradaki rampalarımızda atlıyor. İleriki günlerde yurt dışı yarışlarına gidecekler. Bugün Kayaklı Koşu Genç Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası için Finlandiya'ya gitti. Kayakta çok geride, çok da ileride değiliz. Orta seviyedeyiz ama çok iyi yerlere gelmemiz lazım. Artık olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ilk 20'ye girmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bunun için çaba sarf ediyor. Başaracağımıza inanıyorum."

Oto, tesisleşme anlamında Bitlis'te Alp disiplini branşında iki tesis bulunduğunu, kayaklı koşu antrenman ve yarışmalarının ise El-Aman Hanı mevkisinde yapıldığını dile getirdi.

Yükseliş Mahallesi'ndeki Alp disiplini tesisinde sporcu yetiştirme adına sorun bulunmadığını aktaran Oto, "Oraya suni karlama sistemi düşünüyoruz. Artık Alp disiplini buzda yapılıyor, yumuşak karda yapılmıyor. Oraya yakın dere var. Bu yıl deneyecektik ama kar yağdı. Burası için de proje geliştirerek sporcu eğitim merkezi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da yapmaya çalışacağız. Burada iki gün süren yarışmaya da katılım fevkaladeydi. Sporcu potansiyeli iyiydi." ifadelerini kullandı.

Klasik ve serbest teknik stillerinde 14 kategoride gerçekleştirilen yarışmaların sonunda dereceye girenlere, davetliler tarafından madalyaları verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:10
  1. Ali Oto
  2. Bitlis
  3. Kayaklı Koşu Eleme Yarışması
  4. Türkiye Kayak Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı devam edecek
    1. Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı..
    2. Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY..
    3. Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü
    4. Araç sahiplerine 'radar' müjdesi!..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon..
    7. GÜNCELLEME - Mısır balıkçı teknesinin..
    8. Çin'de Komünist Parti'nin eski..
    9. Bakan Akar misafirlerini ağırladı
    10. Eren Derdiyok'tan vazgeçtiler!
    11. Ülkeyi şoke eden saldırı! Çok sayıda..
    12. Kayseri’de yarın okullar tatil mi?..
    13. Giresun’da yarın okullar tatil mi?..
    14. 6 milyar ton rezerv bulundu
    15. AK Parti'den Erdoğan'lı paylaşım
    16. Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür..
    17. 2019 Dakar Rallisi
    18. Hintli guruya gazeteci cinayetinden..
    19. Avrupa borsaları Brexit..
    20. Gazze'de yakıt krizi nedeniyle bir..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?