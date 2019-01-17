Bitlis'teki Kayaklı Koşu Eleme Yarışması





BİTLİS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması sona erdi.

Bitlis-Tatvan kara yolunun tarihi El-Aman Hanı mevkisinde iki gün süren yarışmaya, 17 ilden 420 kayakçı katıldı.

Kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede, dondurucu soğuğa rağmen dereceye girebilmek için mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bitlis'te 420 sporcuyla Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nı gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Federasyonun faaliyet programında yer alan kayak yarışlarının başladığını anlatan Oto, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimiz iyi gidiyor. Yarışmalarımız her yerde yapılıyor. Kayseri'de dün bir yarışmamız hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. İleriki günlerde bunu telafi edeceğiz. Başarılıyız, başarılı gitmeye çalışıyoruz. Hep 'Spor yapacağız, spordan başka şeylere bulaşmayacağız.' diyorum. Spor için arkadaşlarımla her şeyimizi ortaya koyacağız."

Türkiye genelinde çok fazla sayıda lisanslı sporcularının bulunduğunu ancak biatlon, snowboard, kayaklı koşu ve Alp disiplini branşlarında faal lisanlı kayakçı sayısının 3 bin civarında olduğunu aktaran Oto, en büyük yarışın kayaklı koşu olduğunu vurguladı.

"Bütün branşlarda yol alıyoruz. Atlama dalında daha iyi olacağımıza inanıyorum." diyen Oto, şöyle devam etti:

"Sporcularımız şimdi Erzurum'da ve oradaki rampalarımızda atlıyor. İleriki günlerde yurt dışı yarışlarına gidecekler. Bugün Kayaklı Koşu Genç Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası için Finlandiya'ya gitti. Kayakta çok geride, çok da ileride değiliz. Orta seviyedeyiz ama çok iyi yerlere gelmemiz lazım. Artık olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ilk 20'ye girmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bunun için çaba sarf ediyor. Başaracağımıza inanıyorum."

Oto, tesisleşme anlamında Bitlis'te Alp disiplini branşında iki tesis bulunduğunu, kayaklı koşu antrenman ve yarışmalarının ise El-Aman Hanı mevkisinde yapıldığını dile getirdi.

Yükseliş Mahallesi'ndeki Alp disiplini tesisinde sporcu yetiştirme adına sorun bulunmadığını aktaran Oto, "Oraya suni karlama sistemi düşünüyoruz. Artık Alp disiplini buzda yapılıyor, yumuşak karda yapılmıyor. Oraya yakın dere var. Bu yıl deneyecektik ama kar yağdı. Burası için de proje geliştirerek sporcu eğitim merkezi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da yapmaya çalışacağız. Burada iki gün süren yarışmaya da katılım fevkaladeydi. Sporcu potansiyeli iyiydi." ifadelerini kullandı.

Klasik ve serbest teknik stillerinde 14 kategoride gerçekleştirilen yarışmaların sonunda dereceye girenlere, davetliler tarafından madalyaları verildi.