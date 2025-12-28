Bitlis'te yoğun kar etkili oldu! Ağır vasıtalara yol kapatıldı

Bitlis’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yolların ağır vasıta trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Ayrıca kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası kent genelinde 180 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu ile Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu’nda TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların trafiğe çıkmasına geçici olarak izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları hususu önemle duyurulur" denildi.