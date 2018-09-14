Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlamadan okul önlerinde ve çevresinde önlemler almaya başladı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar yapıldığı belirtilerek, "İlimiz Taş Mahallesi Eraltan Sokak üzerinde ikamet eden ve hakkında defaten işlem yapılan S.U. isimli şüphelinin ikametine yapılan operasyon neticesinde şüpheliye ait olan odasının muhtelif yerlerinde, satışa hazır halde 18 adet beste halinde daralı ağırlığı 26,50 gram gelen eroin maddesi, 1 adet kilitli poşet içerisinde daralı ağırlığı 25 gram gelen eroin maddesi, 1 adet kutu içerisinde daralı ağırlığı 5,10 gram gelen metamfetamin maddesi, şahsın sigara paketi içerisinde daralı ağırlığı 2 gram gelen eroin maddesi, 1 adet kilitli poşet içerisinde 7,85 gram gelen eroin maddesi, beyaz kağıda sarılı daralı ağırlığı 1,76 gram gelen eroin maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 6,12 gram gelen eroin maddesi, uyuşturucu tedavisinde kullanılan 6 adet methadon hap, uyuşturucu tedavisinde kullanılan 2 adet Suboxone hap, uyuşturucu madde paketlemede kullandığı çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen toplam 2 bin 920 TL para ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.