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Aktüel Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi bulundu
Aktüel

Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:39:36 -
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş halde el yapımı patlayıcı ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Kuşlu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bugün itibarıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-114 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda Kuşlu köyü kırsalında toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, plastik bidonlarda ise 50 kilogram peynir, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram yağ ve 10 kilogram salça ele geçirilmiştir. Malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerin ardından imha edilmiştir."

Açıklamada, ​güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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