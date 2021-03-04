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Gündem Bitlis'te şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Gündem

Bitlis'te şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cülere verdiği tepki görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 20:14:00 -

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olanlardan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit cenazesinde FETÖ'cülere tepki gösterdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Bitlis'te askeri helikopter düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu düştüğünü açıkladı. Kaza sonucu 9 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.

Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Şehit askerlerimizin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğu açıklandı.



Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

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