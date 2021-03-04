Bitlis'te şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cülere verdiği tepki görüntüleri ortaya çıktı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olanlardan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit cenazesinde FETÖ'cülere tepki gösterdiği görüntüleri ortaya çıktı.
Bitlis'te askeri helikopter düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu düştüğünü açıkladı. Kaza sonucu 9 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.
Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu
Şehit askerlerimizin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğu açıklandı.
Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.