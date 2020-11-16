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Aktüel Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu
Aktüel

Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:49:40 -
Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bulunan patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu 2020-79 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Tatvan Örenlik köyü kırsalında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 14 pil bloku, 2 metre lehim teli, 4 boru kelepçesi, 5 metre elektrik kablosu, 4 koli ve 3 elektrik bandı, akü, alüminyum folyo, 2 şemsiye, 25 metre ip, mont, yelek, 6 kaşık, 4 bulaşık süngeri, makas, pense, tornavida ve eldiven ele geçirilmiştir. Malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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