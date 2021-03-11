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Ekonomi Bitlis'te meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti
Ekonomi

Bitlis'te meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti

Bitlis'te Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs mücadele çalışmaları kapsamında 30 ton dezenfektanı ülke ekonomisine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:10:00 -
Bitlis'te meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti

Okul bünyesinde kurulan atölyede öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, ilk etapta kentteki kurumlara ve talep üzerine Ağrı, Siirt ve Hakkari gibi çevre illere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda kurulan atölyede salgın boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte dezenfektan üretimi için geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"En yakın üretim merkezi olan Diyarbakır'a giderek incelemeler yaptık. 20 gün gibi kısa bir sürede atölyeyi kurduk. Burada öğretmen ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Bugüne kadar 30 ton el dezenfektanı ürettik. Ortalama 1 milyon lira gelir sağladık. Onun haricinde 35 ton yüzey dezenfektanı ürettik. 25 tona yakın sıvı sabun üretimi gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretimimiz mevcut. Orada da 1 milyon maske ürettik. Okulumuz geçen yıl 25 Nisan'dan bugüne kadar 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti. Biz sadece ilimizin değil, çevre illerin de ihtiyacını karşılıyoruz."

 

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