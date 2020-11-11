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Aktüel Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:25:52 -
Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te "nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube görevlilerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

"Nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A'nın dün, il merkezinde yakalandığı bildirilen açıklamada, adli işlemlerinin Y.A'nın Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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