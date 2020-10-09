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Ekonomi Bitlis'te "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" cevizinin hasadına başlandı
Ekonomi

Bitlis'te "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" cevizinin hasadına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:00:23 -
Bitlis'te "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" cevizinin hasadına başlandı

BİTLİS (AA) - Türkiye'de ceviz üretiminin önemli merkezlerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) girişimleri sonucu iki yıl önce tescillenen "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" cevizinin hasadına başlandı.

Geleneksel yöntemler kullanılarak hasadı yapılan, büyüklüğü, lezzeti, ince kabuğu ve verimliliğiyle ön plana çıkan cevizler, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.

Dallarından koparıldıktan sonra dış kabuğundan ayrılan ve uygun ortamlarda bir süre kurutulan cevizler, ilçe ekonomisine de önemli katkı sunuyor.

Hasada katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin en önemli marka değerlerinden birinin ceviz olduğunu söyledi.

Bu yıl ceviz hasadından yüksek rekolte beklediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde ülkemizdeki tüm ürünlerde olduğu gibi kabuklu meyvelerin de geliştirilmesi için çalışma yürüttük. Ceviz alanlarımızı artırdık. Bitlis'te 1 milyon 300 bin dekar tarım arazimiz bulunmakta. Bunun 70 bin dekar alanında meyve yetiştirdik. 45 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılmakta. 400 bin ceviz ağacı mevcut. Bunun yarısından fazlası meyve veriyor. Geçen yıl rekoltemiz 3 bin 200 ton civarında olmuştu. Bu sene tahmini 5 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Cevizin il ekonomisine 150 milyon lira civarında sunmasını bekliyoruz."

Ceviz üretimin yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar başlattıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 35 yerli ceviz çeşidimiz var. Bunların sertifikasyon işlemlerine başladık. Bunların içinde verimi en yüksek 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' türlerinin sertifikasyon işlemlerini tamamladık. 24 dekar alana gen bahçesi kuracağız. Fidan üretimini artıracağız. Ayrıca 170 bin meyve vermeyen ağacı ekonomiye kazandırma çalışması yaptık. Bu yıl 6 bine yakın ceviz ağacının dönüşümünü gerçekleştirdik."

Üretici Mehmet Akkoyun ise 1800 rakımda üretim yaptıklarını belirterek bu yıl verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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