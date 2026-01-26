  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bitlis'te kayak merkezi ilgi odağı oldu
Yerel

Bitlis'te kayak merkezi ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ara vermesinin ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti.

Günlerdir devam eden yoğun yağışın durmasıyla birlikte açan havayı değerlendiren aileler ve gençler, kayak merkezlerinde keyifli anlar yaşadı. Pistlerde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar hem kayak yaptı hem de kar manzarasının tadını çıkardı. Yetkililer, kayak merkezlerinde güvenlik ve hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinde renkli görüntüler oluştu. Bitlis merkeze en yakın tesis olma özelliği taşıyan El Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonu adeta dolup taştı. İlçelerden ve komşu illerden gelen kayak tutkunları, pistlerde kayak ve kızak yaparak karın keyfini çıkardı. Herkesin rahatlıkla kayak yapabildiği merkezde, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kara yoluna yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve geniş park alanı sayesinde yoğun talep gören tesis, yalnızca kayak ve kızak yapanların değil, kar üzerinde piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Öğrencilerin yarıyıl tatiline denk gelen hafta sonunda, güneşli havanın da etkisiyle kayak merkezinde yoğunluk daha da arttı.

Küçüklerin yanı sıra büyüklerin de kızak keyfine katıldığı kayak merkezi, sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Öğrencilerle birlikte kayak merkezine gelen aileler de keyifli anlar yaşarken, hafta sonunu doğayla iç içe ve eğlenceli bir şekilde geçirdiler.

