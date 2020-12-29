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Aktüel Bitlis'te kardan kapanan 223 köy yolu açıldı, Muş'ta çocuklar buz tutan derede kızak kaydı
Aktüel

Bitlis'te kardan kapanan 223 köy yolu açıldı, Muş'ta çocuklar buz tutan derede kızak kaydı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:59:38 -
Bitlis'te kardan kapanan 223 köy yolu açıldı, Muş'ta çocuklar buz tutan derede kızak kaydı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle kapanan 224 köy yolundan 223'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kardan dolayı kapanan 224 köy yolundan 223'ünü ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kurtkan, kapalı bir köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Van ve Muş'ta etkili olan soğuk hava da hayatı olumsuz etkiledi.

Muş'un Bulanık ile Van'ın Özalp ilçelerinde dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

Muş-Bitlis kara yolunda yoğun sis etkili olurken, Muş'taki Sungu Deresi'nin yüzeyi tamamen buz tuttu.

Çocuklar, yüzeyi buzla kaplanan derede kızaklarıyla kayarak doyasıyla eğlendi.


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