Yerel Bitlis'te kar çilesi
Bitlis'te kar çilesi

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtalara kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yolunun tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapılan açıklamada, sürücülerin de araçlarında zincir bulundurmaları istendi.

