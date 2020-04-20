Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Yolalan beldesindeki iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Yolalan beldesi Pınarbaşı Mahallesi Bayındır Sokak'taki iki apartmanın karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beldedeki iki apartmanın bugün saat 20.00'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Binalarda ikamet edenlerin de daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Apartmanda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

