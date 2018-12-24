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Bitlis'te hayat durdu! 139 köy yolu kapandı

Bitlis’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 139 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
Bitlis'te hayat durdu! 139 köy yolu kapandı

Bitlis’te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahva mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde 139 köy yolunun kapalı olduğu, ekiplerin bu yolları kısa zamanda ulaşıma açacağı bildirildi.

Çalışmalar sürüyor

Öte yandan, merkezde ulaşıma kapanan ana ve ara arterlerdeki yolların ulaşıma açılması için de belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
  1. Bitlis
  2. kar yağışı

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