Bitlis’te doğa şaşırttı: Açlık ezber bozdu, gece avcısı gündüz avlandı

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk yaban hayatını olumsuz etkilerken, objektiflere sıra dışı bir av yansıdı.

Sert kış şartları nedeniyle doğada besin bulmakta zorlanan bazı yaban hayvanlarının, alışılmış davranışlarının dışına çıktığı gözlemlendi. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedilen görüntülerde, normalde gece aktif olan kukumavın, gündüz saatlerinde karla kaplı arazide su çulluğu ile birlikte görüntülendiği görüldü.

Karelerde, kukumavın çulluk kuşunu kar üzerinde pençeleri altında tuttuğu ve avın bir kısmının tüketildiği dikkat çekti. Görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Cihan Önen, Bitlis genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın doğal alanları ve kırsal bölgeleri kar örtüsüyle kapladığını belirtti. Önen, "İl ve ilçelerde geniş alanlar karla kaplandı. Bununla birlikte sulak alanların ve sazlıkların büyük bir kısmının donduğunu gözlemledik. Bölgede kukumav kuşunu genellikle gece avlanırken görürdük; ancak su çulluğu gibi bir kuşla beslenmesine ve bunun gündüz gerçekleşmesine tanık olmamıştık. Ağır kış şartlarının bu türlerin beslenme davranışlarını tetiklemiş olabilir. Biz de bu nadir anı Bitlis’in Güroymak ilçesinde görüntüledik" dedi.

Belgesel niteliği taşıyan bu görüntüler, zorlu kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.