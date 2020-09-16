Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüste seyahat eden yolcuda 247 sikke bulundu.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grubu ekipleri tarafından ilçe girişinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi.
Otobüste şüpheli tavırlar sergileyen NB'nin üst aramasında kasık bölgesinde 247 adet tarihi para ele geçirildiği belirtilirken, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunması Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, şehirde suça ve suçlulara karşı kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.