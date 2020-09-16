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Aktüel Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüste seyahat eden yolcuda 247 sikke bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 07:12:00 -
Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grubu ekipleri tarafından ilçe girişinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi.

Otobüste şüpheli tavırlar sergileyen NB'nin üst aramasında kasık bölgesinde 247 adet tarihi  para ele geçirildiği belirtilirken, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunması  Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. 

Açıklamada, şehirde suça ve suçlulara karşı kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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