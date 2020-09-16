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Aktüel Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 02:44:45 -
Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüste seyahat eden yolcuda 247 sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçe girişinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi.

Otobüste şüpheli tavırlar sergileyen N.B'nin üst aramasında, kasık kısmında 247 sikke ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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