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Aktüel

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:25:00 -
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü. 

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

 

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