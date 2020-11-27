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Aktüel Bitlis'te 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi
Aktüel

Bitlis'te 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:47:00 -
Bitlis'te 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgeye operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-160" adı verilen operasyonda, Sarıkonak köyü kırsalında teröristlerce tuzaklanmış 3'er kilogramlık amonyum nitratla güçlendirilmiş basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı bulundu.

Patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından imha edildi.

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