  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlisli kadınlar yerli tohum üreterek kırsal kalkınmaya katkı sunacak
Aktüel

Bitlisli kadınlar yerli tohum üreterek kırsal kalkınmaya katkı sunacak

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:25:44 -
Bitlisli kadınlar yerli tohum üreterek kırsal kalkınmaya katkı sunacak

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesinin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunduğu "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması" projesi, Sanayi Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edildi.

Belediyede gerçekleştirilen projenin imza töreninde konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadınlar için, "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması" projesini hazırladıklarını belirtti.

Proje kapsamında yerli tohum üreten 150 kadının aynı zamanda eğitim alacağını kaydeden Tanğlay, şöyle konuştu:

"Ardından kadınlarımızın bir kısmına istihdam sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bitlis'e katabileceğimiz tüm güzelliklerde hep beraber el birliğiyle projelerimizi hayata geçireceğiz. DAP ve DAKA'ya sunduğumuz projelerimiz var. Bakanlık nezdinde inceleme aşamasındalar. Bunlardan geçen projelerimiz de olacak. Bitlis'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Projelerimizi tek tek hayata geçirmeye çalışacağız."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Giray da bakanlığın yürüttüğü SOGEP kapsamında destekledikleri projenin sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti.

Giray, "Başarılı olan proje destek almaya hak kazandı. Projenin bütçesi 1 milyon 113 liradır. Bunun 1 milyonunu DAKA olarak bakanlığımız vasıtasıyla finanse ediyoruz. Bu proje bizim için önemli. Çünkü pandemi sürecinde yerli tohum üretimi çok önem kazandı. Burada da kadın eliyle kırsal kalkınmayı hedefliyoruz. Böyle güzel bir projeyi ajansımıza sunanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Ardından Tanğlay ve Giray, projenin sözleşmesini imzaladı.

DAKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da Bitlisli kadınların yerli tohum ve yöresel ürünler üreterek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağı belirtildi.

SOGEP kapsamında, DAKA koordinasyonunda hazırlanan genç, kadın ve engellilerin istihdam edilebilirliğini, gelir düzeyinin artırılmasını ve yaşam kalitelerinin yükselmesini hedefleyen, "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması" projesinin imzalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal yardım alan dezavantajlı kadınları, yenilikçi bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek mesleki eğitim ve üretime dahil edecek kırsal kalkınma merkezi kurulması amaçlanmıştır. Projenin bütçesi 1 milyon 113 bin liradır. Projeyle Bitlis'te işsiz genç kadınlara, yöresel iş gücü piyasasının ve bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırılması sağlanarak istihdam edilebilirlikleri artırılacak ve gelir elde etmelerine destek olunacaktır. Bitlis Belediyesinin yürütücüsü olduğu projenin bir milyon lirası hibe olarak sağlanacaktır."

Açıklamada, proje kapsamında 150 kadına yerli tohum üretme ve çoğaltma, yöresel gıda ürünleri üretim, gıda paketleme, satış ve pazarlama teknikleri, online satış, e-ticaret, dijital pazarlama, girişimcilik, kooperatifçilik, hibe ve fon kaynakları eğitimleri verileceği bildirildi.

Girişimcilik eğitimleriyle kadınların girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol alması sağlanarak psiko-sosyal destek semineri ve danışmanlık hizmetleriyle kişisel ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Projeden faydalanan kadınların, ürettikleri ürünlerin satışına yönelik online satış ve pazarlama, dijital pazarlama, markalaşma yönetimi, mikro işletme finansmanı, maliyet yönetimi, kooperatifleşme süreci ve kooperatif yönetimi eğitimleri alarak iş gücü piyasasında aktiflik kazanmaları ve kendi ürünlerini pazarlayabilme kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Almanya'da deprem! Merkel neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Almanya'da deprem! Merkel neye uğradığını şaşırdı

Koronavirüs tedbirlerine tepki gösteren bir Alman vatandaşı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisine girmeye çalıştı.
Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek

Tarım Sigortaları Havuzu, 2021 yılında risk kapsamına alınacak olan ürün ve bölgeler ile prim desteği oranlarını açıkladı. Konuya ilişkin ka..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay