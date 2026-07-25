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Yerel Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta istihdam hamlesine yakın takip
Yerel

Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta istihdam hamlesine yakın takip

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta istihdam hamlesine yakın takip

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde devam eden yatırım projelerini yerinde inceleyerek üretim ve istihdam çalışmalarını değerlendirdi. Vali Karakaya, il ve ilçe protokolüyle birlikte Gölbaşı beldesinde yapımı süren tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle 4 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilen tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Karakaya, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

400 kişiye istihdam sağlayacak

Tamamlandığında yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlaması planlanan fabrikanın bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Karakaya, yatırımın planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Üretim tesisini de ziyaret etti

Vali Karakaya, incelemelerinin ardından bölgede faaliyet gösteren Gölbaşı Tekstil fabrikasını ziyaret etti. Yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği tesiste üretim süreçlerini yerinde inceleyen Karakaya, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üretim alanlarını gezen Karakaya, çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Geniş katılım sağlandı

Ziyaret programına Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Halil Avkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Çelik, Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Hikmet Kardaş ile kurum amirleri de katıldı.

Vali Karakaya'nın ziyaretinin, Bitlis'te üretim kapasitesinin artırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalara verilen desteğin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

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