  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis şehitleri için Muş’ta uğurlama töreni düzenlendi

Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Eyüp Fidan (42) ve Hasan Kuzu (30) için Muş’ta uğurlama töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:17:07 -
Bitlis şehitleri için Muş’ta uğurlama töreni düzenlendi

Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Eyüp Fidan (42) ve Hasan Kuzu (30) için Muş’ta uğurlama töreni düzenlendi.


Bitlis’te düzenlenen törenin ardından helikopterle Muş Hava Meydan Komutanlığı’na getirilen şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan ve Uzman Çavuş Hasan Kuzu için uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları helikopterden askeri uçağa alındı. Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan Aksaray’da, Uzman Çavuş Hasan Kuzu ise memleketi Balıkesir’de toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.


Düzenlenen uğurlama törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı