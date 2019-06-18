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Bitlis kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen terör operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

18 Haziran 2019 Salı 19:12
Bitlis kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezine bağlı Kayadağ köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 16 Haziran tarihinden itibaren "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Iışık 2019-60" operasyonu icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Devam eden operasyon kapsamında 17 Haziran 2019 günü saat 21.45 sıralarında faaliyeti icra eden unsurlarımızın inisiyatifinde Kayadağ köyü kırsalında bir grup BTÖ mensubu ile temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensubunun üzerindeki 1 adet Kaleşnikof marka tüfek ve mühimmatı, 1 adet el bombası ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:12
  1. Bitlis
  2. terör operasyonu
  3. Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Iışık 2019-60 Operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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