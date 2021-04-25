Bitlis deprem fay hattı nereden geçiyor? Bitlis deprem risk haritası

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Bitlis deprem fay hattına ilişkin olarak “Bitlis ve çevresindeki deprem üretecek olan fayların yerleri belirlenmiş. Bitlis'in doğusunda Bitlis fay hattı bulunuyor. Bitlis'in üzerinde güney batı yönüne doğru Muş'a uzanan Kavakbaşı fayı bulunuyor. Bitlis ve Muş, iki koridorun başları olmak üzere depresyon oluşturuyor. Ayrıca Muş'un ve Bitlis'in kuzeybatısında ters fayların ürettiği bindirmeler ve lokasyonlar mevcut. Bunlardan meydana gelen tarihsel dönemdeki depremlerin ve 1900 yılından itibaren aletsel kayıtlarda tespit ettiğimiz sismolojik verilere göre, buradaki şehirleri ve yerleşim birimlerini maddi ve manevi zararlara uğratacak depremlerin olduğunu görüyoruz." dedi.

Bitlis deprem fay hattı nereden geçiyor?

Bitlis'i etkilen diri fay hatlarının bulunduğunu ve bunların aktif olmasından dolayı sürekli mikro deprem ürettiğini vurgulayan dile getiren Yüksel, kent çevresinde Bitlis, Kavakbaşı, Tatvan, Ahlat, Pervari, Gevaş, Bahçesaray, Süphan, Nemrut Krater Gölü, Van Gölü fayları ile Muş'un ve Bitlis'in yarısını kapsayan bindirme zonu alanlarının bulunduğunu dile getirdi.