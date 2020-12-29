Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akdoğan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını beğenen Akdoğan, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Akdoğan, oylamada birbirinden güzel ve başarılı fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Ayasofya fotoğrafı hoşuma gitti. Ayasofya'nın cami haline getirilmesi bu yılın en önemli gelişmelerinden biri. Yaşam kategorisinde ise babanın evladına duyduğu şefkat ve yakalanmasından dolayı duyduğu üzüntü beni derinden etkiledi. O yüzden bunu tercih ettim. Galatasaraylı olmamdan dolayı spor kategorisinde Galatasaray fotoğrafını tercih ettim." dedi.