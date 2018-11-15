THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Bitkilerle yanık tedavisi

Bitkilerle yanık tedavisi yaparken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü cilt zaten hasar görmüştür ve yanlış bir bitki uygulaması cildin çok daha fazla zarar görmesine neden olacaktır. Bu yüzden bitkilerle yanık tedavisine başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktorunuzun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:38
Bitkilerle yanık tedavisi

BİTKİLERLE YANIK TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ

1.

Eğer cilt yapınız ve yanık tipi uygunsa yani yanık çok derin değilse ve acı hissedilmiyorsa o zaman temiz bir bezi temiz bir kaba koyduğunuz sirkeye batırın ve yanık bölgenin üzerine bu bezi koyarak bir süre bekleyin.

Yanık çok derin değilse zeytinyağına temiz bir bezi batırın ve yanık bölgenin üzerine kapatın.

3.

En eski yöntemlerden bir tanesi de böğürtlen yapraklarını yakmak ve sonrasında yanık bölgenin üzerine koymaktır.

4.

Lapa uygulaması yöntemleri arasında en eski yöntem akşam sefası çiçeğini kaynatmak ve bu işlem sonrasında elde edilen lapayı yanık bölgenin üzerine koymaktır.

Ya da bir baş soğanı tuz ile birlikte çok iyi bir şekilde dövün ve sonrasında elde edilen ilacı temiz bir beze sarın ve yanık bölgenin üzerine koyun.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    1. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    2. İngiltere'den Suudi Arabistan..
    3. "Slime" tehlike saçıyor
    4. Evde yoğurt kıvamı tutturmak
    5. Ampute Milli Takımı, Devlet Bahçeli'yi..
    6. Zeytini küflenmeden saklama yöntemi..
    7. Bitkilerle yanık tedavisi
    8. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    9. Ali Gültiken: Kulüplerimizin hepsi..
    10. Bebeklerin damak lezzeti anne..
    11. Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya..
    12. Karaman'da 2 sene önce kaybolmuştu!..
    13. Donald Trump'tan Gülen'in iadesiyle..
    14. Düğmeye basıldı! 5 ilde dev operasyon
    15. Hatay'da patlayan trafo panik yaşattı
    16. Türkiye, doğalgaz yatağı keşfetti!
    17. Brownie tarifi
    18. Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?
    19. Korkunç olay! Sabah babasını yaraladı,..
    20. Premier Lig'de gelecek sezon VAR..
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık