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Bitkileri kafanıza göre karıştırmayın

Kontrolsüz bitki karışımlarının çayları veya doktorların öngörmediği ilaçlar risk taşıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 18:59
Bitkileri kafanıza göre karıştırmayın

Bitkiyi tek olarak veya karışım olarak alıp kullandığınızda birden fazla maddeyi de vücudunuza alırsınız. Dolayısıyla o birden fazla maddeyi alırken farklı etkileşimlerini birlikte düşünmeniz gerekiyor.

Mesela kirpi otu ya da ekinezya olarak bilinen bitkinin bağışıklık sistemini uyardığını, alerjik reaksiyonlara, karaciğer hasarına, organ reddini önleyici ilaçlarla etkileşime sebep olduğunu, cerrahi işlem öncesi mutlaka kesilmesi gerektiğini unutmamalısınız.

Ginseng bitkisinin stresten koruduğuna dair bir kanaat var. Ginseng şeker hastalarında kan şekerinin normalin altına düşmesine sebep olabilir, kanın pıhtılaşmasının bozulmasına da.. Cerrahiden en az 7 gün önce kesilmelidir. Ördek ayağı, baldırıkara, gümüş kayısı bitkisinin zihinsel fonksiyonları artırdığı, kan dolaşım bozukluklarında dolaşımı artırdığı düşünülmektedir. Ancak bu bitki kanın pıhtılaşmasını bozduğundan cerrahiden en az 36 saat önce kesilmeli.
sarı kantaron

Zayıflatıcı bitkilerin de birçok sağlık sorununa sebep olabileceğini hatırlatalım:

Zayıflatıcı ürünlerin pek çoğunda bulunan, kilo kaybını desteklediği ve enerjiyi artırdığı için kullanılan efedra bitkisi tansiyon yüksekliğine, kalp ritminde bozukluklara, kalp krizine ve felce sebep olabilir. Cerrahiden en az 24 saat önce kesilmelidir.

Kedi otu olarak bilinen Valerian'ın uykusuzluk sorununu çözebileceği düşünülmektedir. Ancak ameliyatta kullanılan uyutucu gazların kullanımını etkileyebilir. Cerrahiden önce haftalar içinde yavaş yavaş kesilmelidir.

Halk arasında sarı kantaron denilen bitki, depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. İlaçların yıkımını artırır. Cerrahiden en az 5 gün önce kesilmelidir.

Aslında kullanılan her türlü bitkisel ilaçtan cerrahi ekibin ve anestezi ekibinin haberdar olması gerek.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 18:59
  1. bitkisel tedavi
  2. bitki karışımı

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