Bitkiler ilaç gibidir

Bu ecza deposunda hangi rahatsızlığınız, sıkıntınız varsa çare bulabileceğiniz birçok alternatif mevcut. Yalnız bu bitkiler alternatif tıp olarak adlandırıldığından ilaç değil yardımcı tedavidir. Gerçi ilaç sanayiinin de temelinde yine bitkiler vardır. Birçok bitki bizlere doğrudan ilaç niyetine şifa vesilesi oluyor. Tamam. Hepimiz az çok biliyoruz veya kulaktan dolma bilgilerle bu bitkiler hakkında bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat olay göründüğü kadar basit değil. Bitkilerin bir kısmı zehirlidir. Bir kısmı haddinden fazla kullanım halinde zararlı olabilir. Onun için bazı ön bilgilere ihtiyacınız olacaktır.



Mesela:

1) Bitkileri ıhlamur gibi kaynatıp balla tatlandırarak içiniz. Çok uzun süre kaynatmayınız. Sıcak suda akşamdan sabaha kadar bekletin, sıcak-soğuk tavsiyeye göre içiniz.

2) Devamlı kullandığınız marul, soğan, roka, ceviz vs. gıdaların yan etkilerini ve telafilerini göz önünde bulundurun, çok önemlidir.

3) Bitkilerle tedavi, yan etkisini ve telâfisini bilmek çok yönlü ve ucuz tedavi sağlar. Yalnız uzun süre kullanmak gerekebilir.

4) Genellikle özsuyu acı olan bitkiler şifalıdır.

5) Özsuyu ekşi olan bitkiler (limon gibi) kabızlık yapıcı ve kan temizleyicidir.

6) Çoğu bitki ve meyvelerin yan etkilerini yine aynı bitkinin kendisinin başka bir bölümü de panzehirdir. Sineğin bir kanadı zehir, diğer kanadı panzehir hani.. Onun gibi fındık sivilce ve kaşıntı yapıyor fakat yaprağı önlüyor. Kayısı ishal yapıyor, çekirdeğinin içi ishali önlüyor.

7) Kayısı, incir, şeftali gibi meyvelerin hazmı kolaylaştırma etkisi, kuru bitkilerden daha fazladır.

8) Bir bitki içilerek bir hastalığı tedavi ediyorsa, sürülerek de aynı hastalığa faydası vardır. Bir bitki sürülerek bir hastalığı tedavi ediyorsa, yenerek-içerek aynı bitkiyle tedaviyi de uygulamak gerekir. Sarmısak yağı romatizmaya faydalıdır, sarmısak yemek daha çok faydalıdır.

9) Nohut, mercimek, fasulye, pirinç, gibi baklagillerin suları iyi bir temizleyicidir. Islatılıp bekletildikten sonra çamaşır makinesine konursa bu sular beyazlatıcı görevi yapar. Sirke çamaşır makinesine yıkama esnasında konursa çamaşırları dezenfekte eder.

10) Eğer bitkiyi kendiniz topladınızsa, mutlaka gölgede kurutun.

11) Çoğu yaş bitkiler kurusundan daha tesirlidir.

12) Faydalarını okuduğunuz 10-20 çeşit bitkiyi karıştırıp kafanıza göre terkip yapmayın. Karışım çoğaldıkça, bitkilerin tesir gücü azalıyor ya da kayboluyor. Bitkilere şifayı veren, bitkilerde mevcut olan kimyasal elementlerdir, bunlar birbiriyle fazla tepkimeye girince farklı bir kimyasal bağ ile zarar bile oluşuyor.