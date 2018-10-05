Bitkiler duruma göre zararlı da olabiliyor

Bitki çaylarından günde iki fincan içmeniz yeterlidir. Bu çaylar, diğer birçok sıvıdan daha sağlıklı olabilse de, içlerinde bulunan etken maddelerin aşırı alınması, sağlıksız sonuçlara yol açabiliyor.

Ahududu çayı, birçok hastalığa iyi gelir. Ancak doğum kasılmalarını başlatıcı etkisi olduğu için hamileliğinizin son dönemlerinde kullanmaktan kaçının. Bir başka meyve çayı olan kuşburnu çayı da C vitamini bakımından zengindir ve vücuda direnç sağlar. Ayrıca iyi bir ödem söktürücüdür.

Yeşil çay ve ıhlamur, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca yeşil çay, kan dolaşımını düzenler; ıhlamursa ödem indirir. Papatya çayı ve zencefil çayı, hazımsızlık düzenlemeye yardımcı olur, şişkinlik hissini azaltır. Uyku problemleri ve stres için papatya çayı önerilir. Zencefil çayı içerek bulantıları önlemek mümkündür. Rezene çayının, yüksek dozlarda rahim kasılmalarını uyarıcı etkisi vardır; ancak düşük dozlarda ve yemeklerde kullanılabilir.



Öte yandan, hamilelik boyunca içmemeniz gereken bazı bitki çayları da vardır. Meselâ; sinameki çayı müshil etkisi yapar, bu yüzden vitamin ve mineral eksikliğine sebep olur. Keten tohumu ise kanama riskini arttırır. Rahim kaslarını uyarma etkisi bulunduğu için, adaçayı da hamileliğin son dönemlerinde kullanılmamalı. Ayrıca, kanama, erken doğum ve düşük riskine sebep olabileceği için fesleğen, biberiye, yaban mersini, sarı kantaron, melisa yaprağı, aloe vera ve karahindiba bitkilerinin çaylarını kesinlikle içmeyiniz.

Zayıflarken dikkat!

Hanımlar bitki çayı içerek zayıflamaya çabalıyor. Fakat uzmanlar da uyarıyor: bitkilerde pek çok bilinmeyen kimyasal olabilir. Bir ilaç haline getirilmedikleri için bitkilerin içindeki bu maddelerden biri sağlığınıza zarar verebilir. Bitkidir, doğadandır diye rahatlıkla kullanmak ve hele aşırıya kaçmak yanlış olur..

Binlerce aktif kimyasal barındıran bitkiler, ancak saflaştırıldıklarında sonuçtan emin olunabilir. Mesela kiraz sapı suyu gerçekten zayıflatıyor, ama buna rağmen çok fazla içmemek ve hatta az miktarda alıp sonuçlarına bakmak lazım; size göre mi değil mi..

Hem zayıf olmak, her zaman sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Zayıflarken yeterli ve dengeli beslenme kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Zayıflamak isteyen hanımların Beden Kitle Endeksi (BKİ)’den yararlanmaları iyi olur. Bu ne demek? Bu; BKİ, vücut ağırlığının kg cinsinden, boy uzunluğunun metre cinsinden değerinin karesine bölümü ile elde edilir, demek..