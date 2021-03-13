Bitcoin'in yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin; 60.266 dolar seviyesini görerek yeni rekora imza attı. Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran etkenlerden birisi de, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu.

"Talebini karşılamanın yollarını araştırıyoruz"

Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

"Müştelerin yüzde 40'ı kripto paralarla ilişkili"

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığı açıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrimiçi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.