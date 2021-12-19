Bitcoin’deki çöküşün sebebi belli oldu! Bu gerçekleşmezse...

10 Kasım’da 69 bin doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bu tarihten sonra düşüş trendine girdi. Aralık ayını da genel olarak satıcılı geçiren Bitcoin bir türlü 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkamıyor.

4 Aralık’ta 53 bin 600 dolar seviyesinden 42 bin dolara kadar düşerek yüzde 20’den fazla değer kaybeden Bitcoin, büyük çöküş sonrası genel olarak yatay seyirde düzeltme hareketlerine sahne oluyor.

FED etkisi kısa sürdü

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası 49 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyenin üzerinde tutunamadı.

Fed kararı sonrası piyasa genelinde oluşan olumlu fiyat hareketleri kısa sürdü. Cuma günü satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin 45 bin 500 doların altına sarktı.

Bıtcoın neden düşüyor?

Twitter’da ‘Ultravirtu’ olarak bilinen zincir üstü analisti Johannes son yıllarda Asyalı, Amerikalı ve Avrupalı yatırımcıların Bitcoin’deki faaliyetlerini karşılaştıran bir araştırmayı paylaştı.

Glassnode sisteminden elde edilen verilere göre, Bitcoin’de görülen sert satışların Asya kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Analist Johannes’a göre Asya’dan gelen büyük satış baskısı Bitcoin’deki çöküşün ana sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

45 bin doların altına inmemeli

Öte yandan başka bir Glassnode analisti TXMCtrades ise piyasaya giren yeni yatırımcıların endişeli olduğunu açıkladı.

Analiste göre Bitcoin’in 45 bin dolar seviyesinin altına inmemesi gerekiyor. Aksi taktirde Bitcoin’in toparlanması birkaç ay sürebilir.

Bazı analistler ise Bitcoin’in 42 bin dolar seviyesinin altına inmesi durumunu ayı piyasasına giriş olarak yorumluyor.

50 bin dolar direnci kritik

Genel olarak kararsız seyrin hakim olduğu piyasada yatırımcılarda korku eğilimi hakimiyetini sürdürüyor. Bitcoin 50 bin dolara yaklaşsa da bir türlü kritik direnç seviyesini kıramıyor.

Bitcoin’de yükselişin ivme kazanabilmesi için 50 bin dolar direnç seviyesi üzerinde kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

Piyasa bugün toparlanıyor

Piyasanın lideri Bitcoin bugün yüzde 1.69 oranında primle 47 bin 637 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0.58 oranında yükselişle 3 bin 980 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 1.16 oranında primle 2.22 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.