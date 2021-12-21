Bitcoin’de tüm paranın yüzde 27’si onların elinde!

En büyük 10.000 Bitcoin hesabında 5 milyon Bitcoin var. Bu da mevcut fiyatlarla yaklaşık 232 milyar dolara tekabül ediyor. Paranın az sayıdaki bir grubun elinde toplanmasının “sistemik bir risk” teşkil ettiği ifade ediliyor.Bahsi geçen balinalar kripto para piyasasını istediği yöne çekebiliyor.

Büyük meblağlara sahip insanların aynı anda satış yapmasının fiyatların çökmesine yol açmasından endişe ediliyor. Araştırmayı yapanlardan Antoinette Schoar, Wall Street Journal gazetesine verdiği beyanatta, “Bitcoin, 14 yıldır var olmasına ve yol açtığı heyecana rağmen, hala çok yoğun bir ekosistem” ifadesini kullandı. Bitcoin’deki servet yoğunlaşması, gelir dağılımındaki bozukluk giderek artan ABD’deki genel durumdan da kötü. Ülkede en zengin yüzde 1, tüm gelirin üçte birine sahip.

İlk üreticinin hesabında 10 yıldır hareket yok

Dünyada 114 milyon kişide Bitcoin var. Halen dolaşımda olan para ise 19 milyon. Bitcoin'in üretimi ise çok yavaşladı. 1 milyon Bitcoin (yaklaşık 50 milyar dolar değerinde), bu kripto paranın ilk üreticisi Satoshi Nakamoto’da bulunuyor. Şahsın gerçek ismi bilinmiyor. Hesaplarına da 10 seneden fazla bir zamandır dokunulmadı. Mart 2020’de 5.000 dolardan işlem gören Bitcoin’in son zamanlarda değerinde patlama yaşandı ve geçtiğimiz ay 68.990 dolarla rekor kırdı. Para birimi bugünlerde 48.000 dolar civarında işlem görüyor.