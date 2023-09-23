Bitcoin’de Ekonomi gündemi: Ucuza alabilmek ve satabilmek için 2025 tahmini! 90 bin ile 130 bin dolar arası

Kripto para analisti CryptoCon, Bitcoin’in (BTC) gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Analist, Bitcoin’in 2025 yılında 90.000 ile 130.000 dolar arasında işlem görebileceğini tahmin ediyor.

Yatırımcılar, Fed'in eylül ayı için faiz oranlarını değiştirmeme kararını düşünürken başta Bitcoin olmak üzere dijital varlıklar baskıya boyun eğdi

CryptoCon’un analizi, 13 Temmuz 2023’te Bitcoin için ilk erken zirve noktasının ortaya çıkmasını vurguluyor. Bu dönemin, Bitcoin’in Ağustos ayında dip seviyelere gerilediği ve aynı yılın Kasım ayında yükselişe geçtiği 2015 piyasa döngüsüne benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Analist, bu benzerliklerin Bitcoin’in benzer bir hareketi tekrarlayabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.

COINTURK’ten Alican Ülker’in derlediği haberde yer alan CryptoCon’a göre, bu dönem birikim aşaması olarak adlandırılıyor ve bu aşamada sadece iki ay kaldı. Analize göre, Bitcoin’in önümüzdeki önemli olaylarından biri, 9 Temmuz 2024’ten yaklaşık 21 gün sonra gerçekleşmesi beklenen ve yaklaşık 48.000 dolarlık bir erken zirve olacak.

Analiste göre, Bitcoin’in “döngü zirvesi” 28 Kasım 2025’ten yaklaşık 21 gün sonra gerçekleşecek ve tahmin edilen fiyat aralığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 90.000 dolar ile 130.000 dolar arasında olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada CryptoCon, 28 Kasım 2026’dan itibaren 21 gün içinde başka bir döngü dip seviyesinin yaşanabileceğini belirtirken, bu olay için belirli bir fiyat tahmini sunmaktan kaçındı.

Bitcoin’in yeni bir zirveye ulaşması, bir sonraki halving olayının etkisi, düzenleyici değişiklikler ve bir Bitcoin spot Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) potansiyel onayı gibi faktörlerle desteklenirken on-chain veriler, yatırımcıların muhtemelen bir fiyat artışını beklediğini gösteriyor. paraanaliz'e göre: Zira borsalardaki Bitcoin rezervleri son altı yılın en düşük seviyesinde bulunuyor ve bu güçlü bir piyasa ve fiyat artışı beklentisini yansıtıyor gibi durmakta.