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Ekonomi Bitcoin "güvenli liman"a çekiliyor
Ekonomi

Bitcoin "güvenli liman"a çekiliyor

Yeniakit Publisher
2023-10-23 15:37:00 - 2023-10-23 15:37:25
Bitcoin "güvenli liman"a çekiliyor

Ortadoğu’daki gerilim başladığından bu yana yükselişi yüzde 10’u aşan Bitcoin, bir jeopolitik gerginliğin ardından da yükselme kabiliyetini tekrar göstermiş oldu.

Bitcoin’deki olumlu ayrışma sürüyor. Orta Doğu’da yüksek tansiyonun devam etmesine rağmen Bitcoin 100 gün sonra ilk kez 31.000 doları gördü. 13 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 3 artışla seyrederek bu haftaya da yükselişle başladı. Ortadoğu’daki gerilim başladığından bu yana yükselişi yüzde 10’u aşan Bitcoin, bir jeopolitik gerginliğin ardından da yükselme kabiliyetini tekrar göstermiş oldu.

Hafta sonunda da yükseldi

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak haftanın ilk iş gününde kripto paralardaki gelişmeleri değerlendirdi. Hafta sonunu da yüzde 1 yükselişle kapatan Bitcoin’in toplam yükselişi, Cuma gününden bu yana yüzde 4’e ulaştı. Dünya genelinde altın ve petrol hariç tüm varlık sınıflarında genel bir gerileme görülürken, S&P 500, Nasdaq ve BIST gibi önemli borsalar ciddi değer kaybederken Bitcoin’in yüzde 10’a varan yükselişe ulaşması bu aşamada Bitcoin’e yeni bir hikâye fırsatı da veriyor.

Riskli bir yatırım mı?

Riskli yatırım aracı algısından güvenli liman algısına geçişin bir başka başarılı örneğini sergileyen Bitcoin, şu sıralar 30.700 dolardan  alıcı buluyor. Ethereum ise 1.700 dolar  sınırına yaklaştı. Pozitif havanın şimdilik devam ettiği kripto para piyasasında yine de dikkatli olmakta ve son üç ayın en yüksek seviyesi olan 31.000 dolar  direncinde doğru pozisyonlanmakta fayda var. Yaz aylarından bu yana Bitcoin’in en çok konuşulduğu konu olan ETF’lerin onaylanacağına yönelik umut ve beklentiler, yükselişi destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

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