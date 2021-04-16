Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç TL? Bitcoin fiyatları son durum ne oldu?
Kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımı yasaklanması sonrası Bitcoin düştüke düştü. Merkez Bankası’nın kripto para kararından sonra Bitcoin fiyatı merak edilmeye başlandı. Peki Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç TL? Bitcoin fiyatları son durum ne oldu?
Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz" ifadeleri yer aldı. Karara göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Kripto para fiyatları, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle düştü. Bitcoin yaklaşık yüzde 3 değer yitirerek 61,490 dolara indi.