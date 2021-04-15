Bitcoin BTC ne kadar? Ethereum ETH çıktı mı düştü mü? Bitcoin kaç dolar, Ethereum kaç lira oldu?

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarındaki yükseliş devam ederken Bitcoin'in (BTC) hakimiyeti yüzde 51'e geriledi. Piyasaların büyüklüğü 2 trilyon 297 milyara yükseldi. Bitcoin düştü mü? Dün 64 bin doları zorlayan Bitcoin, yüzde 1'e yakın değer kaybederek 63 bin 198 dolar seviyesine geri çekildi. Bitcoin'in aktif piyasa büyüklüğü ise 1.18 trilyon dolar seviyelerinde.

Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük para birimi Ethereum (ETH) yükselişine devam ediyor. ETH son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 2 bin 474 dolar oldu. Ripple (XRP) ise dünkü hızlı yükselişinin ardından yüzde 2.6 geriledi. XRP'nin fiyatı 1.77 dolar.