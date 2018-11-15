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Bitcoin aylar sonra ilk kez o seviyenin altına indi!

Bitcoin'in piyasa değeri bu sabah, Ekim 2017'den bu yana ilk kez 100 milyar dolar seviyesinin altına geldi.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:48
Bitcoin aylar sonra ilk kez o seviyenin altına indi!

Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 5.390,12 dolar seviyesine kadar düştü. Bitcoin şu sıralarda ise düne göre yüzde 11,75 kayıpla 5.534,44 dolar seviyesinden işlem görüyor.

17,38 milyon adet Bitcoin'in bulunduğu piyasada, Bitcoinlerin toplam piyasa değeri ise 96,17 milyar dolar.

CoinMarketCap'ın verdiği bilgiye göre Bitcoin'in piyasaya değeri 17 Aralık 2017'de 336,43 milyar dolar seviyesine, fiyat 20.089 dolara kadar çıkmıştı.

Bitcoin'in ardından en yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar 15,52 milyar dolar ile XRP, 18,45 milyar dolar ile Ethereum oldu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:48
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