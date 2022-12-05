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Ekonomi 'Bitcoin 250 bin dolara ulaşacak'
Ekonomi

'Bitcoin 250 bin dolara ulaşacak'

Tim Draper, Bitcoin için daha önce "Bitcoin fiyatı 2022 sonunda 250 bin dolar olacak" öngörüsünü 2023 ortası olarak revize etti

Yeniakit Publisher
2022-12-05 17:39:00 -
'Bitcoin 250 bin dolara ulaşacak'

Tim Draper, Bitcoin için daha önce "Bitcoin fiyatı 2022 sonunda 250 bin dolar olacak" öngörüsünü 2023 ortası olarak revize etti
Girişim sermayesi alanındaki yatırımları ile bilinen Tim Draper, Bitcoin fiyatının 2023 ortasında 250 bin dolar seviyesine ulaşacağına inandığını söyledi.

Draper daha önce yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının 2022 sonunda 250 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü.

FTX'in batması sonrasında Bitcoin fiyatı için tahminini değişmediğini ifade eden Draper, Kasım ayındaki Web Summit 2022 teknoloji konferansı sırasında belirttiği gibi bitcoin fiyatının 250 bin dolara ulaşacağını öngörmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen hafta Mark Mobius Bitcoin fiyatının gelecek yıl 10 bin dolar seviyesine düşeceğini öngörmüştü. Mobius Capital Partners, Bitcoin fiyatının bu yıl 20 bin dolara düşeceğini doğru şekilde tahmin etmişti.

Ancak Draper yaptığı açıklamada, Bitcoin fiyatının yeni yılda yükseleceğini savunarak, "Bitcoin gibi merkeziyetsiz kriptolara yönelik bekliyorum" dedi.

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