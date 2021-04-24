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Ekonomi Bitay battı mı? Bitay’da paralar ne zaman çekilecek?
Ekonomi

Bitay battı mı? Bitay’da paralar ne zaman çekilecek?

Kripto para borsası Thodex’in kullanıcılarını dolandırması haberlerinden sonra kripto para alım satımı yapacaklar, kazançlarının uçup gitmemesi için kripto borsalarının hangilerinin güvenli hangilerinin sıkıtılı olduğunu araştırmaya koyuldu. Thodex’in ardından Vebitcoin de tası tarağı topladığını duyurmasından sonra bir başka sanal para borsası olan Bitay’dan da şikayetler gelmeye başladı. Peki Bitay battı mı? Bitay’da işlem yapılıyor mu? Bitay’da paralar ne zaman çekilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:57:00 - 2021-04-24 12:58:20
Bitay battı mı? Bitay’da paralar ne zaman çekilecek?

Gazeteci Rasim Özhan Kütahyalı da kendisine Bitay ile ilgili işlemlerin durdurulduğuna dair şikayet geldiğini; durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini Twitter hesabında paylaştı. Bu paylaşımın ardından Bitay battı mı? Kripto para Bitay’da işlem yapılıyor mu? soruları sorulmaya başlandı. Bitay CEO’su ise yaptığı açıklamada panik nedeniyle yatırımcıların yoğun şekilde para çekmeye çalıştığını ve normal talebin 6-6 katına çıktığını açıkladı.

Bitay’da paralar ne zaman çekilecek?

Bitay CEO’su ise yaptığı açıklamada panik nedeniyle yatırımcıların yoğun şekilde para çekmeye çalıştığını ve normal talebin 6-6 katına çıktığını açıkladı. Şirketin Telegram hesabının kapatıldığı da iddialar arasında. Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz ise Kütahyalı’nın paylaşımına cevap verdi. Yılmaz “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.”

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