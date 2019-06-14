0553 313 94 23

BiTaksi ile yapılan yolculuklar ’25 milyon’u geçti

Akıllı telefon uygulaması BiTaksi, kuruluşundan bu yana 25 milyon yolculuk gerçekleştirerek 150 milyon kilometreden fazla yol kat etti.

14 Haziran 2019 Cuma 11:21
BiTaksi ile yapılan yolculuklar ’25 milyon’u geçti

Akıllı telefon uygulaması BiTaksi, kuruluşundan bu yana 25 milyon yolculuk gerçekleştirerek 150 milyon kilometreden fazla yol kat etti.



Taksi sürücüleri ile yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu aştığı açıklandı. Aktif 13 bin sürücünün kayıtlı olduğu uygulama üzerinden ayda 1 milyon yolculuk yapılıyor. Geçen yılın Mayıs ayına göre bu yıl yolculuk sayısı ve kullanıcı sayısında yüzde 60’ın üzerinde artış gerçekleşti.



Dünyanın etrafını 4 bin defa dolaştı


2013 yılından bu yana 150 milyon kilometreden fazla yol kat ettiği belirtilen uygulama, böylece dünyanın etrafını 4 bin defa dolaşmış oldu. İndirme sayısı 3,7 milyonu aşan uygulama, geride bıraktığı 6 yılın sonunda 6 milyon saatlik yolculuğa ulaştı.


BiTaksi Kurucusu Nazım Salur; "Uygulamamızın yolculuğu, Türk yazılımcılarımızın yoğun emeği sonucunda 6 yıl önce başladı. Her şeyden önce ülkemize, ekonomimize ve istihdama fayda sağlamak; kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak üzere çalıştık. BiTaksi ile şu anda kadar 25 milyonu aşkın yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık. Ayrıca, dijital ödeme yöntemleriyle yapılan yolculuklar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde yüzde 36’lık artış gösterdi" yorumlarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Paraşüt’ satıldı
    1. ‘Paraşüt’ satıldı
    2. FETÖ ile mücadelede yeni bir boyut..
    3. Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç..
    4. Muharip Gazilere Milli Mücadele..
    5. Öğrencileri davul zurnayla..
    6. Vietnam’da askeri eğitim uçağı düştü:..
    7. Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019..
    8. Aydın MHP; “Gençlerimize destek,..
    9. Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat
    10. "10'a yakın futbolcu alacağız"
    11. İzmit’i süsleyen şelale bakıma alındı
    12. Karaköprü’de haşere ve sivrisinek..
    13. (Özel) Kayseri Emniyeti şehidin..
    14. Başkan Deniz Köken’den üniversiteyi..
    15. YKS sınavında gürültüye geçit yok
    16. Eskişehir’de 120 bin dönüm arazi hasar..
    17. Siz, hangi ülkenin emekli amiralisiniz?
    18. TCMB'den repo ihalesi
    19. Üretim artacak işsizlik azalacak
    20. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans..
    21. "Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa..
    22. Merada sınava, salonda şampiyonaya..
    23. Rodallega Denizli’ye geldi
    24. Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
    25. Oyuncak tutkunları bu müzeye akın..
    26. Hak - İş’in başlattığıEmek ve Adalet..
    27. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    28. Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş..
    29. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye..
    30. Yalova Üniversitesi öğretim ve..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!