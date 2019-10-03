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BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç ayaklı açılım

Borsa İstanbul, pay piyasasındaki pazar kriterleri güncelleme kararını kamuoyu ile paylaştı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:56
BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç ayaklı açılım

 Akit  Ekonomi 

Borsa İstanbul, pay piyasasındaki pazar kriterleri güncelleme kararını kamuoyu ile paylaştı. Şirketlerin derinlik, likidite ve büyüklüğe göre kurgulanan yeni planlamada altı kriter öne çıkarıldı. Buna göre mevcut yıldız pazar ve ana pazar yapısı, Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrıldı. Yeni Pay Piyasası Pazar yapısı, tüm işlem esasları ile birlikte 4 Kasım’da devreye alınacak.

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür vekili Mehmet Gönen, yaptığı açıklamada yapılan çalışma ile pay piyasasının daha bütüncül bir yapıya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Kriterler değişti

Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Yıldız ve Ana Pazarda yer aldığını kaydeden Gönen, finans editörleri ve ekonomi müdürleri ile yaptığı bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi:

Daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.

Artık gruplandırma yok

Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşuyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte SPK’nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkıyor.

Yıldız grupları nasıl belirlendi?

Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan çalışmada Yıldız 1 grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alıyor. Yıldız 2’de belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunuyor. Çalışma kapsamındaki şirketlerin 172’si Ana 1’de yer alarak Borsa İstanbul’un gövdesini oluşturuyor. Yıldız Pazarlar ve Ana Pazar 1 için gerekli kriterleri karşılayamayan şirketler ise Ana 2’de gruplanıyor.

Yıldız pazarlarda yer alacak bazı şirketler şöyle:

Birinci Grup (37 pay)

-ASELSAN

-EMLAK K. GYO

-ENERJİSA

-ENKA

-HALKBANK

-KOZA ALTIN

-PETKİM

-PEGASUS

-TURKCELL

-THY

-TEKFEN

-ÜLKER

-VAKIFBANK

İkinci Grup (58 Pay)

-AKSA

-AKSEN

-ALBARAKA

-BRISA

-B0RUSAN

-ÇİMSA

-ÇELEBİ

-DEVA

-HEKTAŞ

-HALK GYO

-İSDEMİR

-KEREVİTAŞ

-VESTEL

-YATAŞ

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:56
  1. Borsa İstanbul
  2. pay piyasasındaki pazar kriterleri
  3. Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür vekili Mehmet Gönen
  4. Yeni Pay Piyasası Pazar yapısı
  5. Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
  6. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
  7. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
  8. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
  9. BİST
  10. ASELSAN
  11. EMLAK K. GYO
  12. ENERJİSA
  13. ENKA
  14. HALKBANK
  15. KOZA ALTIN
  16. PETKİM
  17. PEGASUS
  18. TURKCELL
  19. THY
  20. TEKFEN
  21. ÜLKER
  22. VAKIFBANK
  23. AKSA
  24. AKSEN
  25. ALBARAKA
  26. BRISA
  27. B0RUSAN
  28. ÇİMSA
  29. ÇELEBİ
  30. DEVA
  31. HEKTAŞ
  32. HALK GYO
  33. İSDEMİR
  34. KEREVİTAŞ
  35. VESTEL
  36. YATAŞ

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