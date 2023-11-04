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Ekonomi BİST 4 hisseye tedbir getirdi!
Ekonomi

BİST 4 hisseye tedbir getirdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 10:15:00 -
BİST 4 hisseye tedbir getirdi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 4 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 4 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 4 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Petrokent Turizm (#PKENT.E) payları 06/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ditaş Doğan (#DITAS.E) ve Martı GYO (#MRGYO.E) paylarında 06/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak ve söz konusu 2 hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

İşbir Holding (#ISBIR.E) payları 06/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
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Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

ISBIR hisselerinde uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

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