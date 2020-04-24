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Bismil’de 35 bin öğrenciye kitap ve zeka geliştirici oyunlar hediye edilecek

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 35 bin çocuğa kitap ve zeka geliştirici oyunlar hediye edilecek.

2020-04-24 11:29:42 -
Bismil’de 35 bin öğrenciye kitap ve zeka geliştirici oyunlar hediye edilecek

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 35 bin çocuğa kitap ve zeka geliştirici oyunlar hediye edilecek.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 20 yaş altı çocukların yaklaşık 3 haftadır sokağa çıkamadığını kaydetti. Evde oturan çocukların evde kalmasını teşvik etmek, hem de kaliteli, nitelikli zaman geçirmeleri için onlara hediye götürmeyi düşündüklerini belirten Kaymakam Yüksel, “Bu kapsamda belediye olarak okul çağındaki tüm çocuklara, 35 bin çocuğumuza anaokulundan lise son sınıfı olan tüm çocuklarımıza yaşlarına göre kitaplar ve özelikle zeka geliştirici oyun setleri tercih ettik. Bu kapsamda İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalıştık. Tüm öğrencilerimizin okul idarecileri, öğretmenlerimiz ve aynı zamanda din görevlilerimizden de destek aldık. Hep beraber tüm çocuklarımıza bu hediyeler ulaştırılacak” dedi.

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