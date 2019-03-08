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Bisiklette hedef Fransa Turu

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı:- "Hedefimiz, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışacak bisikletçiler yetiştirmek. Uluslararası mecralarda en önlerde koşacak sporcular için hazırlıklarımız devam ediyor"- "2017'de 79, 2018'de 80 organizasyon yaparak 41 ilde faaliyet gösterdik. Kalan 40 ili de bu yıl ve seneye tamamlamış olacağız"- "Gençlerde 85, büyüklerde de 35 olan sporcu sayımız şu an bin 500'lere yaklaştı. İnşallah, iki yıl sonra bu rakamı 5 bin olarak göreceğiz"

08 Mart 2019 Cuma 11:03
Bisiklette hedef Fransa Turu


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türk bisikletinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Hedefimiz, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışacak bisikletçiler yetiştirmek." dedi.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Kasım 2016'da gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

"Türkiye'de ayak basılmadık yer kalmayacak" düşüncesiyle göreve başladıklarını dile getiren Küçükbakırcı, "2017'de 79, 2018'de 80 organizasyon yaparak 41 ilde faaliyet gösterdik. Kalan 40 ili de bu yıl ve seneye tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Küçükbakırcı, görevde bulundukları süre boyunca sporcu sayısında ciddi artış yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Gençlerde 85, büyüklerde de 35 olan sporcu sayımız şu an bin 500'lere yaklaştı. İnşallah, iki yıl sonra bu rakamı 5 bin olarak göreceğiz. Sayı artınca mücadele artacak, mücadele artınca da başarı gelecek diye düşünüyoruz. Bisiklet şu an emin ellerde. Hedefimiz, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışacak bisikletçiler yetiştirmek. Uluslararası mecralarda en önlerde koşacak sporcular için hazırlıklarımız devam ediyor."

Kitleleri bisiklete bindirmek için çalıştıklarının altını çizen Küçükbakırcı, "Göreve başladığımızdan bu yana bisiklet sanayicileri, satışlarının ciddi oranda arttığını söylüyor. Bu da bisikletin her geçen gün hızla sevildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, geçen yıl 26 uluslararası organizasyon düzenlediklerinin bilgisini vererek, 2019'da da en az o kadar uluslararası yarışma gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Özel yarışlara destek verdiklerini vurgulayan Küçükbakırcı, Antalya Bisiklet Turu'nun ikincisinin yoğun bir katılımla yapıldığını hatırlattı. Küçükbakırcı, "Çok güzel bir yarış oldu. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan sonraki en büyük organizasyon. Antalya Bisiklet Turu markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Kazak antrenörle anlaştık"


Küçükbakırcı, başarılı sporcuların yetişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, uzun araştırmaların sonunda milli takımın başına yabancı bir antrenör getirdiklerini ifade etti.

Kazakistan Milli Takımı'nda görev yapan Kairat Baigudinov ile anlaştıklarını açıklayan Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir haftadır ülkemizde görev yapıyor. Milli takımlarımızı, aynı zamanda Türkiye'deki bütün takımları ona emanet ettik. Bundan sonra herkesin tek hocası var, o da Kazakistan Millli Takımı'nın antrenörü dedik. Bu arkadaşa gereken desteği vereceğiz. Milli takım dışındaki boş zamanlarında farklı illere giderek diğer sporcularımızı ve antrenörlerimizi de eğitecek."


- "Antalya kamp merkezi için uygun"


Erol Küçükbakırcı, bir başka hedeflerinin de Antalya'yı bisikletçilerin kamp merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Bisikletçilerin kış kampı için İspanya'nın Mallorca kentini tercih ettiğini ifade eden Küçükbakırcı, "Bugün dünyanın dört bir yanından futbol kulüpleri devre arası kampı için Antalya'ya geliyor. Neden bisikletçiler de buraya gelmesin. Antalya bisikletçilerin yeni kamp merkezi için uygun bir iklime ve konaklama imkanına sahip." şeklinde konuştu.

Türkiye'de veledrom eksikliğinin bulunduğuna değinen Küçükbakırcı, bu kapsamda Konya'da yapılacak tesisin temelinin kısa sürede atılmasını beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:03
  1. bisiklet
  2. Erol Küçükbakırcı
  3. Fransa Bisiklet Turu
  4. Türkiye Bisiklet Federasyonu

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