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Bisikletli Rus turist D-400'ü birbirine kattı

Manavgat-Antalya D-400 karayoluna kiraladığı akülü bisikletle çıkan Rus turist, bisikletin aküsünün bitmesi sonucu trafik kazası yaşanan yolda ikinci bir kazaya davetiye çıkardı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:50
Bisikletli Rus turist D-400'ü birbirine kattı

Kiraladığı akülü bisiklet ile eşi ve çocuğuyla birlikte D-400 Karayoluna çıkan Rus turist, bisikletin aküsü bitince trafiği alt üst etti. Rus ailenin imdadına polis ekipleri yetişti. Diğer taraftan Manavgat ilçesinde bir ay içinde meydana gelen ve elektrikli bisikletin karıştığı iki ayrı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Akü bitince ne yapacağını bilemedi

Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazası karayolunda trafiğin aksamasına yol açarken, oluşan araç konvoyu arasında aküsü biten Rus ailenin kiraladığı elektrikli bisiklet ikinci bir kaza tehlikesinin yaşanmasına neden oldu. Evrenseki turizm bölgesinde bir otelde tatil yapmakta olan Rus vatandaşı Petr Sobolev, eşi ve çocuğuyla birlikte kiraladıkları elektrikli bisiklet ile Manavgat’a geldi. Manavgat’tan Evrenseki’ye dönüş yolunda Manavgat-Antalya D-400 karayolunu kullanan Rus turist, Ilıca Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza nedeniyle oluşan konvoyda beklerken aküsü bitince ne yapacağını bilemedi. Kaza nedeniyle araç trafiği tek şeritten verildiği için elektrikli bisikletin arkasında bekleyen araçlar kaza tehlikesi yaşadı.

Kiralanan bisikletler sık sık kazalara neden oluyor

Rus turistlerin imdadına kazaya gelen bölge trafik ekipleri ve basın mensupları yetişti. Rus turistlerin akülü bisikleti basın mensupları ve trafik polislerinin yardımıyla tehlikesiz bir noktaya çekildi. Diğer taraftan karayoluna çıkması yasak olan elektrikli bisikletlerin Rent a Carlardan kiralanarak karayoluna çıkarılması nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor. Yetkililer, elektrikli bisiklet konusunda yönetmelik çıkarılarak kullanılacakları alanların belirlenmesini, karayoluna kesinlikle çıkmaması gerektiğini dile getirdiler.

Manavgat ilçesinde 3 Eylül tarihinde yaşanan iki ayrı elektrikli bisiklet kazasında 1'i ağır 2 kişi ağır yaralanmıştı. İlk kazada Alanya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana gelelen elektrikli bisiklet kazasında Mehmet G.'nin kullandığı 34 NC 2881 plakalı tur midibüsü, Çenger Mahallesi siteler yol kavşağında karayoluna çıkan Casim A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Tur midibüsünün çarptıktan sonra 10 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Casim A. ağır yaralandı.

İkinci kaza aynı gün Manavgat-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. M.O.’nun kullandığı elektrikli bisiklet M.G. idaresindeki iş makinesine çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Sürüklenerek iş makinesinin kepçesine çarpan sürücü yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ve hastane kaldırılan M.O.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:50
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